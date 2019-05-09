В Пензе отслужили молебен о павших в Великой Отечественной войне

9 мая тысячи пензенцев стали участниками мероприятий, посвященных 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно официальные торжества прошли у Монумента воинской и трудовой Славы. А перед началом митинга в часовне Михаила Архангела отслужили благодарственный молебен.

На торжественную церемонию, посвященную Дню Победы, пензенцы начали собираться задолго до ее начала. Приходили целыми семьями, приводили детей. Алексей Иванович старается не пропускать праздничный парад. Он родился в самом начале войны и хорошо помнит, как непросто приходилось его семье.

«Голодали, ели траву, крапиву, это считалось деликатесом, без соли, хлеб и мяса обходились», - рассказал он.

Анастасия Зиновьвна - ветеран трудового фронта, о войне знает не понаслышке. В сороковые она потеряла большую часть семьи. На ее же плечи легла непосильная ноша. Изнемогая от усталости, она трудилась на нужды фронта.

«Мужа забрали на фронт, а нас заставили работать, чем мы и занимались и во время, и после войны», - сказала она.

Великая Отечественная война затронула каждую семью в нашей стране. О павших воинах, узниках концлагерей, тыловиках совершили молебен в часовне Михаила Архистратига.

После панихиды торжества продолжились у Монумента воинской и трудовой Славы. Митинг памяти павших в годы Великой Отечественной войны начался со звона колоколов и знакомой каждому россиянину песни «День Победы». Когда прозвучала запись легендарного сообщения Левитана о капитуляции Германии, над площадью пронеслось дружное «ура!».

Для собравшихся сотни школьников устроили театрализованное представление, которое сопровождали песни военных лет.

Со ступеней монумента звучали поздравления и слова благодарности в адрес тех, кто ценою своей жизни ковал Великую Победу.

«Беспощадный пожар войны полыхал долгих четыре года. Все несли тяжелейшую ношу - мужчины, женщины, старики и дети, совершая ежедневный подвиг спасения Родины. Преодолев немыслимые испытания и невзгоды, наш народ все выдержал, выстоял и победил», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Торжественную церемонию продолжил парад офицеров-курсантов Пензенского артиллерийско-инженерного института, солдат и кадетов. В память о погибших была объявлена минута молчания, после которой собравшиеся возложили к Вечному огню цветы и венки.

К памятнику горожане шли нескончаемым потоком, а после еще долго не спешили расходиться.