В Пензе отслужили молебен о павших в Великой Отечественной войне

С недавних пор неотъемлемой частью празднования Дня Победы стали православные богослужения. Верующие вспоминают тех, кто в борьбе с фашизмом не пощадил своей жизни. Служителями церкви был составлен отдельный благодарственный молебен. В Пензе его совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в храме-часовне Михаила Архангела.

«Так сложилось, что окончание войны выпало на пасхальные дни, рядом с памятью великомученика Георгия Победоносца, это очень символично, поэтому, конечно, мы молимся о душах тех, кто пал на полях битвы. Сегодняшний день считается в церкви заупокойным днем, но мы также благодарим Бога за великие победы, которые дарованы нашему народу», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В 2018 году молебен решили отслужить на ступенях храма, чтобы в нем смогли принять участие больше верующих. В их числе оказались - губернатор Иван Белозерцев и представители руководства города. После окончания службы пензенское духовенство примкнуло к рядам «Бессмертного полка».