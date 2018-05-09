В Пензе отслужили молебен о павших в Великой Отечественной войне

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09 мая 2018, 17:06Общество
С недавних пор неотъемлемой частью празднования Дня Победы стали православные богослужения. Верующие вспоминают тех, кто в борьбе с фашизмом не пощадил своей жизни. Служителями церкви был составлен отдельный благодарственный молебен. В Пензе его совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в храме-часовне Михаила Архангела.
«Так сложилось, что окончание войны выпало на пасхальные дни, рядом с памятью великомученика Георгия Победоносца, это очень символично, поэтому, конечно, мы молимся о душах тех, кто пал на полях битвы. Сегодняшний день считается в церкви заупокойным днем, но мы также благодарим Бога за великие победы, которые дарованы нашему народу», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
В 2018 году молебен решили отслужить на ступенях храма, чтобы в нем смогли принять участие больше верующих. В их числе оказались - губернатор Иван Белозерцев и представители руководства города. После окончания службы пензенское духовенство примкнуло к рядам «Бессмертного полка».
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