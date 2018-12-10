В Пензе отреставрируют памятник Ленину

Мэр обратил внимание на памятник Ленину, основание которого с годами деформировалось, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Капитальный ремонт заметно преобразил площадь Ленина, это отмечают и жители города, но памятник остался в прежнем состоянии. Мы уже говорили о необходимости привести монумент в порядок, нужно вернуться к этому вопросу и, прежде всего, восстановить гранитное основание», - подчеркнул Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».