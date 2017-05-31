31 мая 2017, 16:04Общество В Пензе отремонтируют тротуары Мэр города Пензы поручил приступить к ремонту тротуаров.

Рабочая группа во главе с Виктором Кувайцевым осмотрела объекты улично-дорожной сети города, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Мэр дал указание ускорить процедуру оформления документов, чтобы приступить к работам в кратчайшие сроки.

«Общая площадь пешеходных дорожек, вошедших в программу «Безопасные и качественные дороги», составит 49547 кв. метров», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Участники совещания обсудили, какие материалы будут использоваться. Так, часть тротуаров запланировано заасфальтировать, другую – вымостить плиткой.

В Пензе тротуары будут отремонтированы на участках следующих улиц: К. Маркса, Коммунистическая, Красная, Володарского, Кирова, М. Горького, Лермонтова, Калинина, Мира, Свердлова, Захарова, Чехова, Долгова и Бакунина.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_pristupit_k_remontu_trotuarov/