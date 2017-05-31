В Пензе отремонтируют тротуары

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 мая 2017, 16:04Общество
Мэр города Пензы поручил приступить к ремонту тротуаров.
Рабочая группа во главе с Виктором Кувайцевым осмотрела объекты улично-дорожной сети города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Мэр дал указание ускорить процедуру оформления документов, чтобы приступить к работам в кратчайшие сроки.
«Общая площадь пешеходных дорожек, вошедших в программу «Безопасные и качественные дороги», составит 49547 кв. метров», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Участники совещания обсудили, какие материалы будут использоваться. Так, часть тротуаров запланировано заасфальтировать, другую – вымостить плиткой.
В Пензе тротуары будут отремонтированы на участках следующих улиц: К. Маркса, Коммунистическая, Красная, Володарского, Кирова, М. Горького, Лермонтова, Калинина, Мира, Свердлова, Захарова, Чехова, Долгова и Бакунина.
31 мая 2017, 21:45В Пензе «Единая Россия» огласила итоги праймериз. СПИСКИ
31 мая 2017, 20:18Появилась программа мероприятий на День города в Пензе
31 мая 2017, 20:0649 сельских семей получили денежные сертификаты
31 мая 2017, 19:55Пензенские школьники сдали ЕГЭ по математике базового уровня
31 мая 2017, 19:48Белозерцев призвал брать пример с Заречного
31 мая 2017, 19:43Житель Пензенской области обчищал массажные салоны
31 мая 2017, 19:37В Пензе состоялся фестиваль воздушных змеев
31 мая 2017, 19:34В Пензе депутаты обсудили проблему влияния интернета на детей