26 июня 2017, 19:36Общество В Пензе отремонтируют ограждение Троицкого женского монастыря Пензенские архитекторы разработали проект ремонта ограждения Троицкого женского монастыря, расположенного на улице Кирова. Планируется, что облик обители будет напоминать знаменитый Казанский кремль.

Красный кирпичный забор, ограждающий Троицкий женский монастырь от мирской жизни, в ближайшее время поменяет свой облик. В рамках запланированной реконструкции ограждение перекрасят в бело-серый цвет. Об этом в программе «События и мнения» (16+) на радиостанции «Эхо Пензы» рассказал главный архитектор региона Леонид Иоффе.



«Она будет прогрунтована, чтобы сохранилась структура кирпича, как по типу Казанского кремля. Дело в том, что все будет окрашено и прогрунтовано вместе со швами. Соответственно фактура останется, а все дефекты, которые были на кирпиче, уберутся, и появится такой приятный светло-серый цвет», - рассказал он.



Кроме того, в планах - расширить проезжую часть на перекрестке улиц Кирова и Кураева, вследствие чего ограждение монастыря будет перенесено. В настоящее время готов эскиз будущего проекта, с Пензенской епархией обсуждается техническая сторона вопроса. Позднее на объекте должны появиться декоративные компоненты.

После того, как металлические элементы будут приведены в порядок, а забор будет окрашен, в его так называемых полуарках появятся барельефы на историческую тематику, которые украсят ограждение монастыря.



К ремонту ограждения планируется приступить в ближайшее время.

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