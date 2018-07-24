В Пензе отремонтируют крышу ДВС «Сура»

В Пензе ищут подрядчика для ремонта протекающей крыши дворца водного спорта «Сура». Документация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта - 1 918 150 рублей. В стоимость включены все расходы подрядчика, в том числе - налоги, таможенные пошлины, сборы. Источник финансирования – областной бюджет.

В документации оговаривается срок выполнения работ – в течение двух месяцев с момента заключения договора.

Ранее о необходимости включения ДВС «Сура» в перечень ремонтируемых объектов говорил губернатор Иван Белозерцев. Напомним, крыша стала протекать еще несколько лет назад, тогда выяснилось, что она была сделана не по проекту.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».