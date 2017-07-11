11 июля 2017, 12:04Общество В Пензе отремонтируют фасады домов на «красной линии» 11 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание по ремонту фасадов жилых домов, расположенных на «красных линиях».

Участники обсуждали, какие дома войдут в перечень, виды ремонтных работ для каждого жилого дома и источники финансирования, которые для каждого здания также будут свои, сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева сообщила, что необходимо оперативно собрать пакет документов для домов, которые будут ремонтироваться за счет регионального фонда, так как сроки подачи истекают.

«Мы видим, что фасады домов на «красных линиях» нужно приводить в порядок. По поручению губернатора мы занимались этим в прошлом году, сегодня ремонтные работы нужно продолжить»,- подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он также поручил начальнику УЖКХ Пензы Андрею Гришину уточнить перечень домов по каждому виду работ и указать предполагаемые источники финансирования.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_fasady_domov_na_krasnykh_liniyakh_nuzhno_privodit_v_poryadok/