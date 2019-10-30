В Пензе отпразднуют юбилей Института регионального развития

В корпусе на ул. Чаадаева, 119 будет работать выставка «Образование через всю жизнь», на которой представят проекты и образовательные технологии. Гости познакомятся с центрами по повышению профессионального мастерства.

«На выставке будет представлена учебно-методическая литература, подготовленная сотрудниками института, пройдет презентация работы электронного читального зала Президентской библиотеки и новой книги, посвященной 80-летию Института регионального развития Пензенской области», - отмечают организаторы.

В 14 в актовом зале состоится торжественное мероприятие. Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».