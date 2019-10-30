В Пензе отпразднуют юбилей Института регионального развития

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30 октября 2019, 17:59Общество
В Пензе 30 октября состоятся мероприятия в честь 80-летия Института регионального развития.
В корпусе на ул. Чаадаева, 119 будет работать выставка «Образование через всю жизнь», на которой представят проекты и образовательные технологии. Гости познакомятся с центрами по повышению профессионального мастерства.
«На выставке будет представлена учебно-методическая литература, подготовленная сотрудниками института, пройдет презентация работы электронного читального зала Президентской библиотеки и новой книги, посвященной 80-летию Института регионального развития Пензенской области», - отмечают организаторы.
В 14 в актовом зале состоится торжественное мероприятие. Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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