В Пензе отпразднуют День российского флага

Как сообщили в пресс-службе пензенского Департамента СМИ, в 15.30 стартует мотопробег байкеров от областной библиотеки им. Лермонтова до Театральной площади. Там в 16 часов начнут работу художники, которые будут наносить тематические граффити на автобус.

Кроме того, с 16 до 19 часов пензенцев и гостей города ждут молодежный флешмоб и концертная программа с участием кавер-группы «С-клуб», образцового хореографического коллектива студия свободного танца «Аксиома», театра моды и танца «Elite Style», областного Дома народного творчества, вокального ансамбля «Звонкие голоса» Бессоновского района Пензенской области, вокального дуэта «Фэнтези» и Полины Мыскиной.

День государственного флага РФ в стране отмечают ежегодно с 1994 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».