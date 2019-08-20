В Пензе отпразднуют День российского флага

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20 августа 2019, 17:06Культура
В Пензе 22 августа пройдут праздничные мероприятия (0+), приуроченные к Дню государственного флага Российской Федерации.
Как сообщили в пресс-службе пензенского Департамента СМИ, в 15.30 стартует мотопробег байкеров от областной библиотеки им. Лермонтова до Театральной площади. Там в 16 часов начнут работу художники, которые будут наносить тематические граффити на автобус.
Кроме того, с 16 до 19 часов пензенцев и гостей города ждут молодежный флешмоб и концертная программа с участием кавер-группы «С-клуб», образцового хореографического коллектива студия свободного танца «Аксиома», театра моды и танца «Elite Style», областного Дома народного творчества, вокального ансамбля «Звонкие голоса» Бессоновского района Пензенской области, вокального дуэта «Фэнтези» и Полины Мыскиной.
День государственного флага РФ в стране отмечают ежегодно с 1994 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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