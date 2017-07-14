14 июля 2017, 12:03Общество В Пензе отпразднуют 300-летние избавления города от кочевников 16-17 августа в Пензе состоятся торжества по случаю 300-летия избавления города от кочевников.

Как сообщили в пресс-службе Пензенской епархии, от врагов удалось избавиться по молитвам перед Пензенской-Казанской иконой Божией Матери.

«Планируется, что празднование начнется 16 августа в 18-00 всенощным бдением в храме святителя Митрофана, епископа Воронежского, где на данный момент располагается святыня, затем общегородским крестным ходом чудотворная икона будет принесена на Соборную площадь, где 300 лет назад совершилось чудо», - отметили в пресс-службе.

В ночь с 16 на 17 августа перед образом будут совершаться молебны.

17 августа в 09.00 в Спасском кафедральном соборе состоится архиерейская Божественная литургия. Песнопения за богослужением исполнит Патриарший хор Данилова монастыря (г. Москва).

Более подробно о программе празднования можно будет узнать на сайте Пензенской епархии.

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