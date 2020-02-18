В Пензе отправили за решетку распространителя наркотиков

18 февраля 2020, 16:07Криминал
В Пензе осудили 30-летнего местного жителя, который совершил несколько преступлений, связанных с наркотиками.
13 июня 2019 года пензенца задержали полицейские на улице Терновского. В его автомобиле нашли девять свертков с таблетками. Оказалось, что это были наркотики. Затем в ходе обыска его квартиры обнаружили еще запрещенные вещества. Мужчина хранил их для продажи. Кроме того, в его жилище росли наркотические растения, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
Установлено, что пензенец начал заниматься преступной деятельностью с марта. Он вступил в сговор с неустановленными следствием людьми через интернет, чтобы приобретать наркотики и распространять их через закладки.
Суд приговорил жителя Пензы к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обжаловать такое решение он не стал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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