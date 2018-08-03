В Пензе отправили в колонию вора-рецидивиста

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03 августа 2018, 10:33Криминал
Пензенца признали виновным в краже. Почти два года мужчина проведет в местах лишения свободы.
События происходили в ночь на 1 марта. Суд установил, что мужчина проник на огороженную территорию. Там он сорвал металлическим ломом навесной замок со стоящего вагончика и похитил оттуда чужие вещи. Их общая сумма – почти 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.
При вынесении приговора суд учел рецидив преступления. В итоге мужчине назначили один год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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