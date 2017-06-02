02 июня 2017, 19:06Культура В Пензе отобрали макеты трех вариантов памятника Матери В Пензе выбрали три макета памятника Матери. Члены конкурсной комиссии под руководством мэра Виктора Кувайцева и заместителя председателя правительства Олега Ягова определили финалистов открытого конкурса на создание проекта. Итоговый вариант планируется выбрать в течение двух недель.

В Пензе определились с тем, как будет выглядеть памятник Матери. Этой весной по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева объявили конкурс на разработку проекта скульптуры на тему: «Материнство».

Первый этап отбора прошли 20 макетов. По замыслу организаторов, проекты должны не только соответствовать тематике конкурса, но и удачно вписываться в городское пространство. Памятники матери уже есть во многих городах России. Однако пензенские художники не пытались копировать чужие проекты.



«Мы хотели, чтобы в Пензе было что-то свое. Поэтому мне очень приятно, что творческие люди видят это так, как это изображено. Я думаю, что у нас должна быть своя композиция матери», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.



Презентация макетов прошла в стенах регионального Союза художников. Члены конкурсной комиссии определили финалистов путем голосования. Нужно было выбрать три понравившиеся работы.



Члены конкурной комиссии должны выбрать место для нового памятника. Он может появиться на Юбилейной или Фонтанной площадях, на улице Славы или неподалеку от Спасского кафедрального собора.

Как будет выглядеть скульптура матери, станет известно 13 июня. Планируется, что памятник в Пензе установят к 2018 году.

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