В Пензе отобрали 24 претендента в волонтеры молодежного форума в Сочи

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06 июня 2017, 19:24Общество
Выбор сделан. Стали известны имена волонтеров из Пензы, рекомендованных к участию во всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет осенью в Сочи.
Из 120 человек организаторы форума отобрали 24. Теперь ребятам предстоит пройти заключительный - региональный отборочный этап.
«Проверка будет производиться с участием силовых структур и членов РПК, сокращенно скажу, в состав которой входят представители вузов и исполнительных органов власти, плюс общественные организации», - рассказал заместитель начальника управления министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.
По итогам решающего этапа отбора будет сформирован окончательный список из 20 волонтеров. Имена еще 50 человек - тех, кто отправится на фестиваль в статусе участников, - организаторы всемирного форума назовут в ближайшее время.
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