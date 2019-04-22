В Пензе отмыли бюсты знаменитых личностей

В Пензе отмыли монументы, бюсты и небольшие скульптуры. По традиции эту акцию работники культуры организуют ко Дню Защиты Памятников. На этот раз в их руки попало 25 объектов городской среды.

Ежегодно купание коня и Первопоселенца устраивают творческие работники - педагоги детской школы искусств «Квинта» и детской музыкальной школы №4. Об этом символе Пензы они с уверенностью говорят, что знают все его трещины. А для Натальи Стюхиной День защиты памятников - еще и возможность вспомнить детство.

«Оно прошло рядом с этим памятником, жила в соседнем доме. Поэтому все воспоминания связаны с этим местом, бегала здесь, играла. Можно сказать, что он мне родной», - призналась она.

Прохожие предпочитают воспринимать то, что памятники становятся чище как должное и наблюдают за происходящим со стороны.

За каждым движением на этом памятнике под слоем пыли - имя. 37 кавалеров ордена Славы, более 200 Героев Советского Союза и 127 Героев Социалистического Труда. Стела Слава Героям - участница акции ко Дню защиты памятников.

Пыль времени в этот день в Пензе стерли с 25 памятников. И как говорят сами творческие люди, благодаря их усилиям Лермонтов, Белинский и даже Первопоселенец этой весной стали чуточку моложе.