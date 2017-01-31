31 января 2017, 19:42Общество В Пензе отметят 70-летие отечественного хоккея В воскресенье, 5 февраля, в Пензе отметят 70-летие отечественного хоккея. За этот период советская и российская сборные выигрывали все значимые турниры: Олимпийские игры, чемпионаты мира, Кубки Канады. Весомый вклад в развитие национального хоккея внесли и пензенские спортсмены, имена которых хорошо известны во всем мире.

На чемпионате мира 1954 года впервые сыграла команда СССР и сенсационно выиграла «золото». В главном мачте турнира наша сборная переиграла канадцев со счетом 7:2, моментально превратившись из дебютанта в одного из лидеров мирового хоккея. И это при том, что первые официальные матчи в Советском Союзе были сыграны в 1946-ом - всего за семь с небольшим лет до ошеломительного триумфа. В декабре 2016 года богатая на хоккейные события история страны разменяла восьмой десяток. В российских регионах стартовали праздничные мероприятия. Эстафету подхватила и Пенза, где выросло немало гениальных хоккеистов.



В середине XX века пензенский хоккей ассоциировался с такими громкими именами, как Александр Кожевников, братья Александр и Владимир Голиковы, Юрий Моисеев. Памятник последнему установлен возле дворца спорта «Рубин». Юрий Моисеев стал первым игроком сборной СССР и олимпийским чемпионом по хоккею из Пензы. Именно отсюда 5 февраля и начнется торжественная программа празднования 70-летия отечественного хоккея.

После возложения цветов к памятнику Юрию Моисееву праздничная программа продолжится в спортивно-ледовом комплексе «Золотая шайба», где состоится турнир среди детских команд из Пензы, Кузнецка и Заречного. Сразу по его окончании - мастер-класс от специального гостя - двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, пензенца Александра Кожевникова. Во второй половине дня торжества примет «Дизель-Арена». Для гостей праздника организаторы приготовили множество сюрпризов, которые пока держат в секрете.

«Также здесь будет подведение итогов во время матча в присутствии зрителей. Ребята из области, которые стали призерами «Золотой шайбы» по по итогам 2016 года будут награждены в общей сумме на миллион - это будет инвентарь. Это для популяризации хоккея в Пензенской области», - сказал директор СДЮСШОР по хоккею с шайбой Сергей Блохин.

«Мы надеемся, что все любители хоккея, все, кто причастен, кто болеет за хоккей в Пензенской области, в том числе ветераны и болельщики, придут. Здесь будет масса мероприятий: и автограф-сессия, и различные викторины, и выступление коллективов, также и художественных», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Праздничная программа стартует в воскресенье, 5 февраля, в 11.00 и завершится в 17.00 игрой пензенского «Дизеля» с курганским клубом «Зауралье». Для «желто-синих» этот матч станет заключительным в домашней серии игр в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Нужна только победа.

Общество

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