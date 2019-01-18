В Пензе отметят 70 годовщину первого хоккейного матча

20 января в Пензе пройдут мероприятия, посвященные 70-й годовщине хоккейного матча между пензенской командой «Спартак» и саратовским «Большевиком».

Как отмечает пресс-центр облправительства, это был первый официальный матч пензенской ледовой дружины.

Торжества начнутся в 14.00 с чествования ветеранов пензенского хоккея. Мероприятие пройдет во дворце единоборств «Воейков», в музее спорта.

В 16.45 состоится открытие матча чемпионата «ВХЛ – Кубок шелкового пути» между пензенским «Дизелем» и тольяттинской «Ладой». Игра пройдет на льду «Дизель-Арены».

Первую игру пензенцы провели 28 января 1949 года с командой «Большевик» из Саратова. Тогда они проиграли 4:6. Но этот матч сильно повлиял на интерес к этому виду спорта.

Возрастные ограничения на мероприятия - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».