В Пензе отметят 70 годовщину первого хоккейного матча

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18 января 2019, 15:34Спорт
20 января в Пензе пройдут мероприятия, посвященные 70-й годовщине хоккейного матча между пензенской командой «Спартак» и саратовским «Большевиком».
Как отмечает пресс-центр облправительства, это был первый официальный матч пензенской ледовой дружины.
Торжества начнутся в 14.00 с чествования ветеранов пензенского хоккея. Мероприятие пройдет во дворце единоборств «Воейков», в музее спорта.
В 16.45 состоится открытие матча чемпионата «ВХЛ – Кубок шелкового пути» между пензенским «Дизелем» и тольяттинской «Ладой». Игра пройдет на льду «Дизель-Арены».
Первую игру пензенцы провели 28 января 1949 года с командой «Большевик» из Саратова. Тогда они проиграли 4:6. Но этот матч сильно повлиял на интерес к этому виду спорта.
Возрастные ограничения на мероприятия - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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