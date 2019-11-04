В Пензе отметили рождение двухтысячного ребенка с начала года

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04 ноября 2019, 09:32Общество
В территориальном отделе ЗАГС Октябрьского района г. Пензы прошло празднование в честь рождения 2000-го малыша с начала 2019 года.
В пресс-службе регионального управления ЗАГС отметили, что регистрация ребенка прошла в торжественной обстановке. Молодые родители малыша – Максим и Кира Семины, для них сын Михаил – первый и желанный ребенок.
И.о. начальника отдела ЗАГС Юлия Евсина поздравила счастливых папу и маму, вручила свидетельство о рождении и поздравительный адрес от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Новорожденному мальчику пожелали расти крепким и здоровым, сообщили в управлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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