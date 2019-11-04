04 ноября 2019, 09:32Общество

В Пензе отметили рождение двухтысячного ребенка с начала года

В территориальном отделе ЗАГС Октябрьского района г. Пензы прошло празднование в честь рождения 2000-го малыша с начала 2019 года.

В пресс-службе регионального управления ЗАГС отметили, что регистрация ребенка прошла в торжественной обстановке. Молодые родители малыша – Максим и Кира Семины, для них сын Михаил – первый и желанный ребенок.

И.о. начальника отдела ЗАГС Юлия Евсина поздравила счастливых папу и маму, вручила свидетельство о рождении и поздравительный адрес от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Новорожденному мальчику пожелали расти крепким и здоровым, сообщили в управлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 108

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://zags.pnzreg.ru/news/1637/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ