13 июня 2017, 15:15Культура В Пензе отметили День города и День России День города и День России широко отметили в центре Пензы. Здесь работало сразу несколько площадок. Горожане могли сдать нормы ГТО, посмотреть на шоу силового экстрима, потанцевать и подкрепиться пловом.

В центре города уже с раннего утра было многолюдно. На Фонтанной площади детей и взрослых развлекали герои известных мультфильмов. На улице Московской все желающие могли приобрести товары ручной работы от народных умельцев: украшения, игрушки, мыло, сумки, одежду, предметы быта. Ярмарка «Канитель» в Пензе прошла в третий раз и неизменно пользовалась популярностью у горожан.

На площади Ленина, где впервые в современной истории не было официального митинга, прошел всероссийский Кубок по силовому экстриму «Битва титанов». Спортсмены соревновались в кроссфите, поднимали металлические бревна, гири, штанги, огромные шины и другие тяжести.



«Сильные и серьезные вещи: подъем бревна 140 кг, кега 100 кг, коромысло 140 кг, тяга машин, подъем, становая тяга автомобилей», - перечислил президент федерации силового экстрима Пензенской области Сергей Кузнецов.

Кроме того, на площади желающие могли сдать нормы ГТО. Всем смельчакам после выполнения нормативов выдавали сертификаты, которые в последствии можно обменять на значок. Прыгали и отжимались пензенцы под аккомпанемент музыкантов из Перу, которые специально приехали, чтобы поздравить жителей города на Суре с двойным праздником.



Проголодавшиеся могли подкрепиться узбекским национальным блюдом в сквере имени Белинского. «Саммит плова» в Пензе прошел уже в четвертый раз. В этот раз ароматное угощение представили на суд зрителей десять поваров.

«У всех десяти поваров - разные рецепты. Они представляют разные области Узбекистана. Есть самаркандский плов, ташкентский и другие. Они друг другу не рассказывают секреты», - пояснил президент региональной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.

Народные гуляния в центре Пензы продолжались до самого вечера. Горожане по достоинству оценили старания организаторов, большинство пришедших на праздник жителей остались довольны.

Культура

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