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30 октября 2017, 18:59Общество
В воскресенье, 29 октября, в Пензе отметили 99-летие со дня создания комсомола. В преддверии праздника ветераны движения встретились со студентами средне специальных и высших учебных учреждений. Общение прошло в формате круглого стола в Доме молодежи.
«Я готов ответить на вопросы современных ребят. Мне интересно показать, что такое комсомол, что он значил для советской молодежи в мое время», - сказал первый секретарь Обкома комсомола Александр Фионов.
Студентам рассказали об истории организации и ее работе. Участники круглого стола могли осмотреть выставку, на которой были представлены форма, значки, комсомольские билеты и другие вещи, имеющие отношение к ВЛКСМ.
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