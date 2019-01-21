В Пензе отметили 70 годовщину первого хоккейного матча

В честь первого хоккейного матча между пензенским «Спартаком» и саратовским «Большевиком», который состоялся 70 лет назад. В областном центре чествовали ветеранов хоккея. Их пригласили во Дворец единоборств «Воейков» и провели для них экскурсию по музею спорта.

Имена, портреты, документы, награды - в одной комнате собрана целая история пензенского спорта. Несколько стендов посвящены отдельно хоккею. В честь 70-летия первого хоккейного матча в Пензе ветеранов этого вида спорта пригласили на экскурсию в музей, открытый во дворце единоборств «Воейков». Носители лучших традиций одной из самых популярных в России игр сами могут рассказать о том, как они перенимали опыт от предшественников и передавали его молодым поколениям.

«Брали под «крыло» Яшина и Кожевникова, и потихоньку им объясняли все нюансы игры, постепенно вводили в состав. Пенза отличалась тем, что ветераны хоккея очень внимательно относились к молодым и вели их», - рассказал хоккеист Сергей Ерхов.

Познакомиться с музейными экспонатами пришли около 20 известных пензенских хоккеистов разных лет. Некоторые из них продолжают работать с детьми и прививают им интерес к хоккею с шайбой.

«Благодаря губернатору у нас - одна из лучших материальных баз для игры. Работают множество секций, это очень скрупулезная работа - сделать ребенка чемпионом. В преддверии Нового года Петр Кочетков и Клим Костин в составе сборной России стали бронзовыми призерами Чемпионата мира», - сказал директор СДЮСШОР по хоккею с шайбой Сергей Блохин.

Для ветеранов хоккея приготовили наградные значки, благодарственные письма и подарки. Затем их пригласили в «Дизель-Арену» на матч с тольяттинской «Ладой».