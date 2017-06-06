В Пензе отметили 218-летие Пушкина

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06 июня 2017, 19:51Культура
6 июня – важная дата в истории русской культуры и литературы. Вся Россия отмечает 218-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День Русского языка. Праздничной площадкой в Пензе стал сквер, носящий имя великого русского поэта.
Наше прошлое, настоящее и будущее. Многие пензенцы именно так характеризуют творчество Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня вся Россия отмечает 218-й день рождения «солнца русской поэзии». Чтобы погрузиться в атмосферу XIX века, в сквере Пушкина в Пензе организовали театрализованное литературное представление.
«Традиционно у памятника выступает театр «Голос поэта» с великим словом Александра Сергеевича, звучат романсы и музыка к произведениям Пушкина в исполнении оркестра «Пенза», - сообщил директор центра хореографического искусства г. Пензы Валерий Ануфриев.
Около бюста поэта было не протолкнуться. Послушать знаменитые произведения в исполнении театра «Голос поэта» пришли сотни пензенцев. С каждым годом день рождения писателя в Пензе отмечают все масштабнее.
«Мне очень приятно, что Пензенская область помнит Пушкина, читает его произведения и каждый год преподносит ко дню рождения поэта новые сюрпризы», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Жители Пензы с удовольствием читали наизусть произведения Александра Сергеевича, знакомые каждому с детства.
К памятнику поэту возложили цветы. Затем пензенцы переместились в сквер Дениса Давыдова. Там состоялся концерт ансамбля народных инструментов, а молодые поэты Пензы и других городов прочитали собравшимся свои стихи.
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