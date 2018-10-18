В Пензе отметили 100-летие штабных ведомств МВД

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18 октября 2018, 18:32Общество
Штабу Министерства внутренних дел - 100 лет. Эта круглая дата стала поводом для торжественной встречи действующих сотрудников и ветеранов ведомства Пензенской области. Для них организовали праздничный концерт.
Первым сотрудников штаба и ветеранов службы поздравил временно исполняющий обязанности начальника регионального управления МВД Вадим Ковтун. Поблагодарив ветеранов за их многолетнюю безупречную службу и вклад в развитие подразделения, полковник полиции провел аналогию между системой МВД и устройством человеческого организма.
«Подразделения штаба - это мозг, от которого зависит, как в человеческом организме будут работать все остальные органы. Так и в системе МВД: штаб является направляющим и регулирующим все объектом», - отметил он.
«Поздравляю всех с этой датой, желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессионального роста, чтобы над вами было только мирное небо, а мы постараемся сделать так, чтобы наше управление работало более эффективно на благо всего региона», - сказал начальник штаба УМВД России по Пензенской области Олег Лемтюгов.
Ветеранам штабных подразделений вручили юбилейные медали и ценные подарки. Затем перед участниками мероприятия выступили с концертом танцоры, музыканты и певцы.
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