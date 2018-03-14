В Пензе отметили 10-летие дворца спорта «Буртасы»

Дворец спорта «Буртасы» отпраздновал первый значительный юбилей. Десять лет назад масштабный спортивный комплекс открыл двери для будущих чемпионов. За эти годы через него прошли тысячи атлетов со всего мира, тренеры вырастили мастеров спорта, призеров всероссийских и международных соревнований и олимпийских чемпионов. Поздравить пензенцев с юбилеем комплекса приехали звезды российского и мирового спорта.

Юбилей дворца спорта «Буртасы» открыли юные гимнасты - гордость региона. Воспитанники школы Натальи Лавровой постоянно тренируются на базе спорткомплекса и привозят в Пензенскую область награды с международных соревнований.

Десять лет назад открытие дворца посетил Владимир Путин. Его соседями по зрительному ряду оказались Дмитрий Медведев и юная гимнастка Дарья Шептунова. Спустя десятилетие девушка с трепетом вспоминает день, когда ей удалось пообщаться с президентом России.

«Я сначала сидела рядом с мамой наверху, потом меня пригласили, позвали и разместили рядом с ним. Это было очень яркое событие, которое мне запомнится на всю жизнь», - рассказала она.

Поздравить пензенцев с юбилеем одной из главных спортивных площадок региона приехали знаменитые спортсмены мирового уровня. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова отметила, что подобных спортивных комплексов в России единицы.

«Очень много езжу не только по миру, но и по стране, и таких комплексов видела очень мало, не припомню, чтобы такая масштабность была. Поздравляю с десятилетним юбилеем», - отметила Лидия Иванова.

Дворец спорта «Буртасы» - один из крупнейших центров спортивной и художественной гимнастики России. За десятилетие в нем воспитали не одного олимпийского чемпиона. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев произнес слова благодарности в адрес педагогов, которые воспитывают великих спортсменов.

«Хочу поблагодарить тренеров за то, что сохраняете традиции и бьетесь, чтобы спортсмены побеждали на российских соревнованиях, чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх, это огромный труд», - сказал губернатор.

Глава региона вручил благодарственные письма сотрудникам дворца спорта, которые трудятся в нем со дня открытия. Педагоги, тренеры, технические работники также получили их от Законодательного Собрания Пензенской области.