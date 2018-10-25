В Пензе отмечают юбилей телевизионного вещания

В Пензе первый информационный выпуск местного производства вышел в эфир 60 лет назад благодаря совместным усилиям ведущих журналистов и возможностям областного теле- и радиопередающего центра.

На фотографиях 60-летней давности, тогда еще дикторы пензенского телевидения, - собранные, открытые и спокойные. В реальности по ту сторону объектива в студии происходили нешуточные страсти. Лампы накаливания нагревались до температуры 30 с лишним градусов. Приходилось сохранять идеальную выдержку. Вопреки современным заблуждениям, первыми появились прямые эфиры, а не запись. Москва давала пензенскому телевидению всего два часа. И над каждой минутой работали самые творческие и ответственные люди.

«Была конкуренция, причем не такая, чтобы навредить товарищу, а творческая. Всегда собирались вместе, обсуждали выход каждой предстоящей программы, кто больше накидает вариантов, тому приз», - рассказал редактор радиостанции «Эхо Пензы» Семен Вахштайн.

За 60 лет пензенское телевидение шагнуло в новую эпоху и попутно выросло в целую школу журналистики. Сегодня об аксиомах этой работы говорят ведущие корреспонденты России. И добавляют, что эти принципы в них воспитали в Пензе.

«Среди них - помощь человеку, умение быть милосердными, объективным и оперативным. Это хорошее место для наращивания интеллектуальных мускулов», - отметила ведущая информационной программы федерального телеканала, журналист Мария Ситтель.

60 лет спустя - новые технологические возможности для вещания, которые обеспечивают в областном теле- и радиопередающем центре. Соперником, конечно, стал и интернет. Но местные новости и программы по своей актуальности, самобытности, уверены зрители, охватывают и всемирную Сеть, так что эта конкуренция - скорее сотрудничество.

«Для меня и моих коллег это очень важно, мы привыкли смотреть телевизионные каналы. Молодежь тоже погружается в это, но через интернет», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На этом событии было небывалое скопление видео- и фотокамер. Объяснение довольно простое: ежедневная работа пензенского телевидения и этот юбилей - для зрителей.