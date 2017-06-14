14 июня 2017, 17:36Общество В Пензе отмечают Всемирный день донора крови 14 июня Пензенская область присоединилась к Всемирному дню донора крови.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, на сегодняшний день дефицита гемокомпонентов в регионе нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Служба крови Пензенской области обеспечивает оказание трансфузиологической помощи населению. Только за 2016 году заготовили более 17 тонн цельной донорской крови, что полностью соответствует выполнению государственного задания.

За прошлый год в регионе трансфузионную терапию по жизненным показаниям провели 14 523 пациентам. Пензенский областной клинический центр крови поставляет продукцию в 37 лечебных учреждений области.

Сейчас в регионе существует более 66 тысяч доноров крови и ее компонентов. Считать этот праздник своим также могут и волонтеры. «Школа волонтеров Службы крови» работает на базе центра крови и ее слушатели - учащиеся школ и студенты.

Благодаря донорам крови, отказов в выдаче гемокомпонентов по абсолютным показаниям не было.

Дату приурочили ко дню рождения Карла Ландштейнера — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, который открыл группы крови у человека.

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