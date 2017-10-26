26 октября 2017, 14:05Криминал В Пензе отложили решение о заключении Вениамина Бочкарева под стражу Первомайский районный суд города Пензы рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Вениамина Бочкарева.

Ходатайство поступило от следователя по особо важным делам, предлагалось заключить бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева под стражу.

Суд отложил принятие решения до 27 октября, так как Вениамин Бочкарев выступил против его рассмотрения в отсутствии адвоката, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

Напомним, Вениамина Бочкарева подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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