В Пензе отложили решение о заключении Вениамина Бочкарева под стражу

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 октября 2017, 14:05Криминал
Первомайский районный суд города Пензы рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Вениамина Бочкарева.
Ходатайство поступило от следователя по особо важным делам, предлагалось заключить бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева под стражу.
Суд отложил принятие решения до 27 октября, так как Вениамин Бочкарев выступил против его рассмотрения в отсутствии адвоката, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.
Напомним, Вениамина Бочкарева подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 октября 2017, 17:59Пензенские пятиклашки пишут проверочные работы по русскому языку
26 октября 2017, 17:35В Кузнецке за прошедшие сутки сбили двух пешеходов
26 октября 2017, 17:07В администрации объяснили, почему ул. Антонова освещена наполовину
26 октября 2017, 16:33Мэрия прокомментировала идею создать снежный городок в Арбеково
26 октября 2017, 15:32В Пензенской области в аварии погиб молодой велосипедист
26 октября 2017, 15:06В Пензе самосвал сбил ребенка
26 октября 2017, 15:03Неравнодушных пензенцев просят помочь мужчине после страшного ДТП
26 октября 2017, 14:36В Пензенской области планируют получить урожай в 2,5 млн тонн зерна