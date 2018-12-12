В Пензе отличившимся школьникам торжественно вручили первые паспорта

В Законодательном Собрании Пензенской области состоялась церемония вручения главного документа гражданина Российской Федерации школьникам, отличившимся в различных сферах жизни. Кроме того, россиянами стали и бывшие граждане республик СНГ.

Теперь они граждане Российской Федерации. 17 пензенских школьников получили свои первые паспорта, которые на ближайшие шесть лет станут их главным документом. Каждый из ребят оказался в Законодательном Собрании Пензенской области не случайно. Туда пригласили только тех, кто смог проявить себя в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

«Вы получили паспорта, подтверждающие то, что вы стали гражданами Российской Федерации. Наверняка этот день запомнится вам на всю жизнь. Теперь от вас во много будет зависеть будущее Родины», - сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Церемония вручения паспортов школьникам приурочена ко Дню Конституции Российской Федерации. Кроме того, она стала частью акции «Мы - граждане России», которая проводится с 2002 года. По словам самих ребят, перед получением паспортов они волновались, ведь этот документ гарантирует не только права, но и возлагает на подростков как на граждан Российской Федерации ответственность.

«Для меня это очень большое событие, потому что многие просто так получают паспорт, а мне вручили его в такой обстановке, в красивом здании и с интересными людьми. Это знак того, что я становлюсь старше», - отметил ученица школы №71 Дарья Краснощекова.

Кроме школьников российские паспорта получили выходцы из республик СНГ. Теперь они официально стали российскими гражданами.

«Это люди, которые сделал осознанные шаг и стали гражданами Российской Федерации. Я искренне поздравляю вас, тем более что сегодня знаменательное событие, День Конституции», - сказал начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

После завершения торжественной церемонии для гостей организовали экскурсию по залам Законодательного Собрания Пензенской области.