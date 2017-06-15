В Пензе отлетевшее колесо едва не стало причиной аварии

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16 июня 2017, 10:32Происшествия
В Пензе машина потеряла колесо прямо на дороге. Произошедшее снял на видео водитель авто, ехавшего следом.
На кадрах, опубликованных на хостинге Youtube, видно, как машина двигается по дороге, но неожиданно накреняется и уже через несколько секунд остается на трех колесах, а затем останавливается.
Отлетевшее колесо «уехало» на дорогу и едва не врезалось в проезжавшие мимо автомобили, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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