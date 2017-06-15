16 июня 2017, 10:32Происшествия В Пензе отлетевшее колесо едва не стало причиной аварии В Пензе машина потеряла колесо прямо на дороге. Произошедшее снял на видео водитель авто, ехавшего следом.

На кадрах, опубликованных на хостинге Youtube, видно, как машина двигается по дороге, но неожиданно накреняется и уже через несколько секунд остается на трех колесах, а затем останавливается.

Отлетевшее колесо «уехало» на дорогу и едва не врезалось в проезжавшие мимо автомобили, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=_HpUXJlhMoQ