В Пензе открывается новый детский сад

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28 августа 2018, 15:06Общество
В Пензе на улице Зеленодольской готовят к открытию новый детский сад.
Пензенские чиновники осмотрели объект и предъявили ряд замечаний к подрядной организации. Те, в свою очередь, заверили, что их устранят в срок, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.
Торжественное открытие детского сада намечено на 15 сентября.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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