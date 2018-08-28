28 августа 2018, 15:06Общество

В Пензе открывается новый детский сад

В Пензе на улице Зеленодольской готовят к открытию новый детский сад.

Пензенские чиновники осмотрели объект и предъявили ряд замечаний к подрядной организации. Те, в свою очередь, заверили, что их устранят в срок, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Торжественное открытие детского сада намечено на 15 сентября.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://minstroy.pnzreg.ru/news/1154/

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