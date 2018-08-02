В Пензе открытие парковки на ул. Пушкина перенесли на середину августа

Открытие платной парковки на улице Пушкина в районе пензенской мэрии переносится на середину августа. Как сообщила начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина, это связано с возникшими техническими сложностями.

«Подрядчик по Сети интернет пытался загрузить системное обеспечение, но, к сожалению, возникли технические трудности. В связи с этим мы переносим срок организации открытия парковки на улице Пушкина на десятые числа августа. На следующей неделе подрядчик приедет в Пензу, к этому времени будут завершены все пусконаладочные работы», - сказала Юлия Еремина.

Платная парковка на улице Пушкина будет полностью автоматизированной. Она сможет вместить порядка 60 автомобилей. Стоимость одного часа стоянки составит 20 рублей. Тарификация по времени суток или каким-либо другим параметрам - не предусмотрена. По аналогичному принципу оборудуют и парковку на улице Лермонтова - возле областной больницы имени Бурденко.