В Пензе открытие памятника Лаврентию Загоскину намечено на 21 сентября

Возле городского Музея народного творчества готовят площадку для постамента, на котором в конце сентября установят памятник известному путешественнику, исследователю Аляски и нашему земляку, Лаврентию Загоскину.

С такой инициативой выступило региональное отделение Русского географического общества. Бюст мореплавателя займет свое место в нескольких метрах от входа в музей через месяц.

«Выбрали это место, потому что здание принадлежало тете великого путешественника Варваре Никаноровне Загоскиной», - объяснил председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Сейчас в сквере готовят площадку для постамента. Рабочие уже залили бетонное армированное основание и приступили к укладке декоративной плитки. Авторы проекта уверяют, что будет не только красиво, но и прочно.

«Под памятником квадрат, эта наиболее устойчивая и прочная часть, дальше основание, оно спокойно выдержит вес пяти человек. Надеемся, что памятник будет стоять долгие века», - рассказала архитектор Екатерина Астафьева.

Параллельно с работами по подготовке площадки, в Санкт-Петербурге ваяют сам бюст. Над ним, кстати, трудится тоже наш земляк, выпускник пензенского художественного училища Илья Порватов. Слепок будущего бюста уже готов. На нем Загоскин предстает как живой. В окончательном варианте, когда памятник будет уже отлит из бронзы, будет еще лучше, признается скульптор.

«Во-первых, это благородный материал, долговечный. Сейчас до сих пор из моря достают бронзовые статуи, они со временем только лучше становятся», - сказал он.

Высота памятника вместе с постаментом составит около трех метров. Предположительно, бронзовый бюст пензенского путешественника будет готов к началу сентября. К этому же времени в сквере у Музея народного творчества оборудуют скамейку и стенд с информацией о жизни и деятельности исследователя Аляски.

Открытие памятника намечено на 21 сентября (0+). Планируется, что на торжественной церемонии в Пензе будет присутствовать праправнучка Лаврентия Загоскина.