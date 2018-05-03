В Пензе открыта регистрация на форум «Сурские ласточки»

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03 мая 2018, 12:03Общество
Открыта регистрация на участие в региональном молодежном образовательном форуме «Сурские ласточки» (18+) в автоматизированной информационной системе АИС «Молодежь России».
Как сообщает пресс-центр облправительства, форум пройдет с 15 по 17 мая в санатории «Березовая роща». В нем могут принять участие молодые люди от 18 до 30 лет: студенты и преподаватели образовательных организаций, вузов, молодые ученые, предприниматели, работающая молодежь и представители молодежных движений, органов студенческого самоуправления, молодежных совещательных органов.
В рамках мероприятия пройдут образовательные и дискуссионные площадки, выступления, мастер-классы, спортивные игры.
Форум будет включать в себя работу четырех тематических смен:
- «Предприниматели и инноваторы»;
- «Социальные инициативы и НКО»;
- «Творчество и здоровый образ жизни»;
- «МЫ - Россияне».
«Основной целью форума является создание площадки, на которой любой молодой человек и (или) команда молодых людей могут продемонстрировать свой талант, приумножить человеческий потенциал, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку», - сообщили в пресс-центре.
Регистрация доступна до 11 мая. Заявки пройдут конкурсный отбор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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