В Пензе открыт прием граждан по вопросам пенсионного законодательства

Прошло полмесяца с начала работы «горячей линии» по вопросам изменения пенсионного законодательства. Ее открыли в Общественной палате Пензенской области. Конструктивные предложения жителей региона члены палаты готовы выслушать и на приеме граждан.

Специалисты call-центра Общественной палаты Пензенской области готовы записать каждое мнение. Если у звонившего по телефону 45-48-81 есть конструктивные предложения по вопросам изменения пенсионной системы, их также зафиксируют. За полмесяца на «горячую линию» от жителей региона поступило около 500 обращений.

«Люди обеспокоены тем, что трудно найти работу. Вопросы связаны с трудоустройством и легализацией трудовых отношений, заработной платой, увеличением прожиточного минимума неработающим пенсионерам», - сказала член Общественной палаты Пензенской области Ольга Антонова.

Также поступили предложения по привлечению пенсионеров в качестве наставников на предприятия и в организации, по сохранению и зарплаты, и пенсии трудоспособному населению. Как показал анализ звонков, больше всего обращений поступает от людей предпенсионного возраста - от 50 лет и выше. Самому молодому респонденту, позвонившему на «горячую линию» - 19 лет, самому возрастному - 82 года.

Свое отношение к изменению пенсионного законодательства можно высказать и на приеме граждан, который организован Общественной палатой по адресу: улица Володарского, 49. В дальнейшем все обращения будут проанализированы, обобщены и направлены в аппарат Общественной палаты России.