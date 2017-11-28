28 ноября 2017, 19:47Спорт В Пензе открылся сезон зимних видов спорта В Пензе во дворце спорта «Рубин» представители власти и юные спортсмены торжественно открыли сезон зимних видов спорта.

Зиму они представляют себе именно такой: лед, клюшки, игра и дружеский азарт. Школьные команды по хоккею на открытии сезона зимних видов спорта - самые многочисленные участники. Старт знаменуют нетерпеливые удары клюшек - традиционное хоккейное приветствие.

Не только хоккейные матчи в свободном формате, этой зимой актуален также организованный спорт. Одно из самых ожидаемых событий – «Лыжня России». Массовый забег, который пройдет в феврале на стадионе «Снежинка». Кроме популярных, доступных каждому, в приоритете - и другие олимпийские виды спорта. Так, например, то, что в Пензе есть и фигурное катание, на льду доказали юные фигуристки.

«Мы будем развивать в 2017 году хоккей, фигурное катание, которым занимаются в детско-юношеской спортивной школе №6 , шорт-трек», - сказал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

Известно, что этой зимой в пензенских дворах будут обустроены 40 хоккейных коробок. Для них подготовили тренеров, а это значит, что и после школы, и в выходной, и во время каникул, ребенка будут приобщать здоровому образу жизни.

Спорт

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