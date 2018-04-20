В Пензе открылся «Пост №1»

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22 апреля 2018, 12:20Общество
В Пензе у монумента воинской и трудовой славы вновь открылся «Пост №1». На «Вахту памяти» заступят старшеклассники школ областного центра.
Этой традиции уже не один десяток лет. В эпоху Советского Союза пост у «Вечного огня» действовал круглый год. Право стоять часовыми с оружием наперевес предоставлялось лучшим из лучших - отличникам учебы и победителям олимпиад. В 90-е годы прошлого века «Пост №1» исчез. Традиция возобновилась около десяти лет назад.
Теперь каждый год в апреле в преддверии Дня победы правнуки поколения победителей заступают на «Вахту памяти».
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