15 ноября 2017, 19:51Образование В Пензе открылся педагогический салон для воспитателей детских садов В Пензенском институте регионального развития открылся педагогический салон для воспитателей детских садов. Это новый формат передачи профессионального мастерства, набирающий популярность в регионе.

«Этот опыт мы сегодня сами формируем салонами, он востребован уже в других районах. Мы приглашаем на мастер-классы представителей с других регионов, лучших педагогов поделиться опытом, такая форма очень востребована», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«Кроме взаимодействия, нужен педагог, преданный своему делу. Потому что бывает полностью оснащенная группа, содержит прекрасное оборудование, все требования соблюдены, но педагог не чувствует себя на этом месте и работа не ведется», - пояснила инструктор по физической культуре детского сада № 57 Пензы Маргарита Ежова.



Перед воспитателями выступила лауреат всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2017» Маргарита Ежова. Она поделилась своим опытом и рассказала, чего, на ее взгляд, не хватает педагогам для успешного проведения занятий.

Кроме того, в рамках салона 13 лучших педагогов дошкольного образования Пензенской области озвучили свои подходы к работе с детьми.

Образование

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