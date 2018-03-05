В Пензе открылся теннисный клуб, не имеющий аналогов в регионе

В Пензе открылся новый теннисный клуб, не имеющий аналогов в регионе. Спортивный комплекс имеет четыре крытых корта для занятий большим теннисом. Объект построили исключительно за счет средств инвесторов. В скором времени там заработают секции. Клуб рассчитан как на любителей, так и на профессиональных спортсменов. На торжественную церемонию запуска пензенского теннисного клуба приехали помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин и президент Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» Шамиль Тарпищев.

В новом теннисном клубе Пензенской области корт на прочность проверили юные спортсмены. Покрытие, отвечающее международным стандартам, выдержит любые нагрузки.

«Покрытие уникально тем, что на бетоне лежит резина, на которую нанесена специальная акриловая краская с кварцевым песком, что дает хорошее сцепление для кроссовок и мяча», - объяснил управляющий теннисным клубом Олег Васькин.

Новый теннисный клуб находится в селе Засечное. Его строительство длилось полтора года. Сейчас там четыре крытых корта, а также отель для спортсменов, которые в ближайшем будущем будут приезжать на соревнования из других городов и даже стран.

Впервые в регионе спортивный объект такого масштаба построил частный инвестор. Предприниматели должны быть заинтересованы в социально-значимых проектах. На торжественной церемонии открытия отметили почетные гости.

«Рад присутствовать на открытии этого комплекса. Хочу поблагодарить частных инвесторов, которые вложили личные средства в это прекрасное спортивное сооружение. Здесь пройдут сотни, тысячи молодых людей, которые смогут научиться этому виду спорта», - сказала помощник президента РФ, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин.

Запуск спортивного объекта помощник президента России Игорь Левитин отметил еще одним событием. В пензенском теннисном клубе зачитали указ главы государства о награждении президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством III степени» - за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

«Теннис - уникальная игра. Надеюсь, что начинающие спортсмены достигнут выдающихся результатов, и с каждым ударом по мячу будет формироваться их характер», - сказал он.

«Президент РФ сегодня уделяет самое пристальное внимание поддержке молодежи, он говорит, что только здоровая, умная молодежь может совершить прорыв в развитии государства и общества», - отметил губернатор.

С 15 марта в теннисном клубе начнут работать секции для детей. На занятия уже записались 50 человек. В конце апреля там планируют провести первые соревнования - первенство Приволжского федерального округа. Строительство еще продолжается. Летом на территории спорткомплекса появятся еще три открытых корта.