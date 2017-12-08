08 декабря 2017, 19:52Общество В Пензе открылся новый дилерский центр LADA Купить новый автомобиль LADA или обслужить уже имеющийся. Теперь у жителей области появилась возможность сделать это в новом, современном, комфортном автосалоне, официальном дилерском центре «Сура-Моторс-авто», который открылся на улице Ижевской в Пензе.

В Пензе прошло торжественное открытие нового дилерского центра и презентация нового автомобиля. У пензенских поклонников «LADA» появилось еще одно место, где им будут рады всегда. Среди первых посетителей центра оказалась семья Железновых. Они же стали первыми покупателями LADA Vesta SW Cross.

«Мы с мужем уже год выбираем машину. Наш выбор остановился на LADA SW Cross. Мы ждали ее с момента презентации, дождались и теперь поедем на ней домой», - поделилась своими эмоциями первый покупатель LADA SW Cross Яна Железнова.

Машина-универсал, с большим багажником и увеличенным клиросом, идеальна для семьи. Гарантийное и постгарантийное обслуживание можно проходить здесь же, по адресу: улица Ижевская, 2а. В новом, оснащенном первоклассным оборудованием дилерском центре LADA «Сура-Моторс-авто» специалисты окажут любую услугу по ремонту. И помогут подобрать автомобиль при покупке.

«На сегодняшний день мы выходим уже на ежемесячную продажу автомобилей в объеме - 100 единиц», - рассказал генеральный директор группы компаний «Сура-Моторс» Виктор Иванов.

Автосалон построен по самым современным требованиям бренда LADA. Он стал частью самой крупной дилерской сети в России. Прийти сюда за машиной - значит сделать патриотичный выбор.

«У всех у нас служебные автомобили LADA Vesta», - сказал директор дирекции по развитию дилерской сети Сергей Кутейщиков.

В открывшемся дилерском центре «Сура-Моторс-авто» готовы также оказать услуги по автострахованию и кредитованию. Двери салона открыты каждый день.

Общество

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