В Пензе открылся мобильный пункт голосования за имя для аэропорта

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 ноября 2018, 19:42Общество
22 ноября имя для пензенского аэропорта выбирали студенты и преподаватели педагогического института. Волонтеры акции «Великие имена России» (6+) на несколько часов организовали пункт для голосования в коридорах высшего учебного заведения. Как признаются сами ребята, они пытаются сделать этот выбор максимально доступным для каждого, поэтому в городе сейчас есть и постоянные, и передвижные точки для голосования.
Волонтеры переправляют бланки с результатами в Москву, где подведут итоги голосования. Кроме того, каждое мнение учитывается онлайн на сайте «великиеимена.рф».
Среди тех, кто проголосовал в мобильной точке - признанные специалисты Пензы в литературе и истории. О том, кто больше связан с областным центром - Лермонтов, Белинский или Куприн - они не берутся судить. В этом голосовании силен субъективный момент. Однако просветительским началом акции в институте заразились: в аудитории позади палатки для голосования педагоги рассказывали факты из жизни тройки лидеров.
«Возможно, если люди будут высказывать разные мнения, это их объединит. Все реагируют по-разному, иногда просто проходят к стойке, кто-то смотрит и не понимает, почему на бланке именно эти имена, спрашивают, а мы им объясняем, рассказываем про акцию, дополнительных местах для голосования и о сроках ее проведения», - рассказала доброволец организации «Волонтеры Победы» Светлана Жинякина.
Сейчас пункты для голосования постоянно действуют в шести городских точках, в том числе - на вокзале и аэропорту. Волонтеры призывают дать имя пензенскому аэропорту и на всех общественно значимых мероприятиях. Опросы общественного мнения показывают: пока в Пензенской области лидирует имя Михаила Юрьевича Лермонтова. Возможность проголосовать есть у каждого вплоть до 30 ноября.
22 ноября 2018, 19:44В Пензе по внутритюремному ТВ планируют запустить религиозную передачу
22 ноября 2018, 19:42В Пензе открылся мобильный пункт голосования за имя для аэропорта
22 ноября 2018, 19:33В Пензу на соревнования съехались около 200 гимнастов со всей страны
22 ноября 2018, 19:21Пензенцы вынуждены переходить по ж/д путям в темноте
22 ноября 2018, 19:21В пензенском Музее одной картины презентовали работу Репина
22 ноября 2018, 19:18В кузнецкой детской больнице открыли новые игровые комнаты
22 ноября 2018, 19:12Пензенские юниоры по боксу борются за место в сборной области
22 ноября 2018, 18:11В Пензе спустя 10 лет возродили конкурс на лучшую студенческую семью