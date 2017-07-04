04 июля 2017, 14:05Общество В Пензе открылся клуб раннего развития для православных Приобщение детей к православной культуре, традициям, христианскому образу жизни является одним из приоритетных направлений деятельности Русской православной церкви. По благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, в рамках развития религиозного образования на территории региона, при храме святых мучеников Адриана и Наталии, который располагается в микрорайоне Арбековская застава, открылся первый клуб раннего развития с православным компонентом «Колокольчик».

В Арбековской заставе - большой праздник. В развивающемся микрорайоне Пензы при храме святых мучеников Адриана и Наталии открылся первый клуб раннего развития с православным компонентом «Колокольчик».



«Наши усилия по открытию центра - попытка показать, что и подобная сфера деятельности возможна для православного прихода, что ребенка нужно воспитывать действительно с младенчества, а возможно даже с момента, когда мама с папой только планируют его, чтобы они были готовы к ответственности, с которой они столкнутся и, наверное, были готовы к тому как привить ребенку любовь к Богу, как привить ему те нравственные моральные качества, которыми всегда отличался русский человек», - сказал настоятель храма святых мучеников Адриана и Наталии г. Пензы, протоиерей Николай Грошев.



При реализации данного проекта были использованы средства господдержки, выделенные в качестве гранта, в соответствии с распоряжением президента России и на основании конкурса «Об обеспечении государственной поддержки некоммерческим неправительственным организациям, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты», проведенного благотворительным фондом «Покров».

Почетным гостем на празднике стал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Я желаю, прежде всего, счастья, успеха, здоровья деткам. Пусть все то, что с вами случится на территории храма Адриана и Наталии, будет для вас памятным, запоминающимся и самое главное - будет учить вас добру», - обратился он к присуствующим.



После торжественного открытия клуба владыка отправился на экскурсию по помещению, в котором детей будут знакомить не только с миром цифр и букв, а также с миром духовности, добра и нравственности. В клубе создана среда, в которой нет места случайным вещам и предметам. Здесь все имеет свое предназначение. Педагоги приобрели как можно больше деревянных игрушек - экологически чистых, а также подобрали духовную литературу для детей.



«Центр осуществляет комплексную подготовку детей к школе, то есть это всесторонне развивающие занятия, но с православным компонентом через приобщение и возрождение к русским православным традициям.

Хотим выразить искреннюю благодарность группе компаний «Территория жизни» за помощь в организации и проведении праздника, посвященного открытию клуба «Колокольчик». Большое спасибо», - рассказала директор клуба раннего развития с православным компонентом «Колокольчик» Светлана Мельникова.

Духовно-нравственное воспитание в традициях русской православной церкви - это то, что необходимо сегодняшним детям в современном агрессивном мире. Клуб раннего развития «Колольчик» предлагает комплексные развивающие занятия, которые откроют способности и таланты деток, научат различать добро и зло, а также помогут интеллектуально развить ребенка.

Общество

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