В Пензе открылся фестиваль СМИ «А мы из Пензы»

В библиотеке имени Лермонтова стартовал региональный фестиваль СМИ «А мы из Пензы» (0+), который уже седьмой год подряд объединяет на одной площадке творческие силы сотрудников ведущих пензенских газет, радио, телевидения и информационных агентств.

«Мы будем жить!» - под таким девизом на фестиваль спешили сотрудники районных газет. На выставке каждый старается успеть рассказать о родном издании VIP-гостям, прочитать стихи и даже накормить. На столах - выпечка, напитки и закуски. Презентуя СМИ со всей области, журналисты не забывают и о том, какими брендами славится их город.

«В 2018 году мы выпустили книгу в честь 100-летия комсомола. Также на выставке представлена продукция местных производителей», - рассказала генеральный директор издательского дома «Кузнецкий рабочий» Марина Макаричева.

Демократичный подход к организации встречи профессионалов чувствуется во всем. Отодвинув чувство конкуренции на второй план, на первом у журналистов - общение и обмен опытом. Осуществить последнее в 2018 году станет еще проще. Впервые фестиваль «А мы из Пензы» объединили с всероссийским обучающим «Инфорум Союза журналистов России».

«Этот фестиваль «шагает по стране» и взрывает информационное пространство в регионах, где он проходит. Мы выполняем одну из строчек нашего устава - повышаем профессиональный уровень коллег», - отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Мы собираемся не только встретиться друг с другом и поздравить с наградами. Сюда приезжают люди, которые делятся между собой опытом», - сказал депутат Государственной думы РФ Леонид Левин.

Для представителей медиапространства региона столичные спикеры подготовили несколько семинаров. На дискуссионных площадках обсудят, как удержать в родном регионе провинциальных журналистов, каковы медиатренды социальных сетей, нужно ли искать новые форматы и как привлечь аудиторию, используя мастерство рассказчика.

«Приходится идти на разные ухищрения, учиться у шоу, у тех, кто снимает сериалы, фильмы, делает видеоигры. Потому что конкуренция журналистов гораздо шире соперничества двух газет или телеканалов, мы соревнуемся со всем медиаконтентом», - отметил эксперт фестиваля Всеволод Пуля.

Лучшие сотрудники СМИ получили награды. Причем представители телерадиокомпании «Экспресс» стали лауреатами первой степени сразу в нескольких номинациях. Информационное агентство «Пенза-Пресс» признано лучшим интернет-СМИ, также первое место - у лучшей информационно-аналитической радиопрограммы «События и мнения» (16+) на радио «Эхо Пензы». Лучшими журналистскими работами в электронных СМИ названы фильм «Мордовский ковчег» (16+) и цикл передач «МаскерадЪ» (16+) Павла Прохоренкова.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что ежедневно анализирует самые различные материалы, которые помогают выстраивать работу чиновников.

«Это для меня огромная помощь. Я могу привести массу примеров, когда реагировал на проблему, мы выделяли средства на ее решение, поэтому что этот критический материал затрагивал интересы граждан», - сказал он.

Глава региона принял решение увеличить премиальный фонд фестиваля «А мы из Пензы». В 2019 году он составит два миллиона рублей, которые разделят между печатными и электронными изданиями.