В Пензе открылся ежегодный фестиваль детской и юношеской книги

В Пензенской областной библиотеке для детей и юношества открылся ежегодный фестиваль «Добрый мир любимых книг» (0+).

Учащиеся младших классов слушали произведения А.Л. Барто, С.Я. Маршака, Ю.П. Мориц, Б.В. Заходера, читали наизусть любимые четверостишья, играли в литературные игры, смотрели мультфильмы и пели песни, созданные по произведениям авторов.

Шестиклассники школы №27 познакомились с лимериками – короткими юмористическими стихотворениями. Осваивая азы стихосложения в творческой мастерской «Мир лимериков», они убедились, что создание даже таких веселых пятистрочий – дело непростое, но занимательное, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Студенты колледжа транспортных технологий слушали выступления известных пензенских поэтов, которые читали стихи, рассказывали о себе и своем творчестве, о темах, которые их волнуют и вдохновляют.

Фестиваль проводится в областной библиотеке для детей и юношества с 2008 года.

Помимо этого, читателям представится возможность посетить литературное библиокафе, творческие мастер-классы, а также стать участниками интерактивных игр и викторин по произведениям братьев Гримм, Н. Носова, Е. Шварца, К. Булычева и А. Беляева. 1 апреля фестивальные мероприятия завершатся увлекательным мифологическим квестом «Нить Ариадны».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».