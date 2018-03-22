В Пензе открылся ежегодный фестиваль детской и юношеской книги

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22 марта 2018, 10:32Общество
В Пензенской областной библиотеке для детей и юношества открылся ежегодный фестиваль «Добрый мир любимых книг» (0+).
Учащиеся младших классов слушали произведения А.Л. Барто, С.Я. Маршака, Ю.П. Мориц, Б.В. Заходера, читали наизусть любимые четверостишья, играли в литературные игры, смотрели мультфильмы и пели песни, созданные по произведениям авторов.
Шестиклассники школы №27 познакомились с лимериками – короткими юмористическими стихотворениями. Осваивая азы стихосложения в творческой мастерской «Мир лимериков», они убедились, что создание даже таких веселых пятистрочий – дело непростое, но занимательное, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Студенты колледжа транспортных технологий слушали выступления известных пензенских поэтов, которые читали стихи, рассказывали о себе и своем творчестве, о темах, которые их волнуют и вдохновляют.
Фестиваль проводится в областной библиотеке для детей и юношества с 2008 года.
Помимо этого, читателям представится возможность посетить литературное библиокафе, творческие мастер-классы, а также стать участниками интерактивных игр и викторин по произведениям братьев Гримм, Н. Носова, Е. Шварца, К. Булычева и А. Беляева. 1 апреля фестивальные мероприятия завершатся увлекательным мифологическим квестом «Нить Ариадны».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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