В Пензе открылся экологический форум для молодежи

В Пензе 22 октября стартовал молодежный научно-культурный форум «Настоящее и будущее экологической культуры» (16+).

На мероприятие съехались более 100 участников из нескольких регионов страны. Доклады, лекции и мастер-классы будут проходить в пензенском аграрном университете, планируется поездка в музей-аповедник «Тарханы».

В 2018 году форум получил статус международного – специальным гостем стал эксперт из Италии.

«Идея форума заключается в популяризации экологической культуры через формы деятельности, доступные и понятные для молодежи. Работа двух площадок будет способствовать межкультурной коммуникации и активизации творческой деятельности ребят», - отмечается в программе мероприятия.

Завершится форум 27 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».