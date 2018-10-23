В Пензе открылся экологический форум для молодежи

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23 октября 2018, 16:07Образование
В Пензе 22 октября стартовал молодежный научно-культурный форум «Настоящее и будущее экологической культуры» (16+).
На мероприятие съехались более 100 участников из нескольких регионов страны. Доклады, лекции и мастер-классы будут проходить в пензенском аграрном университете, планируется поездка в музей-аповедник «Тарханы».
В 2018 году форум получил статус международного – специальным гостем стал эксперт из Италии.
«Идея форума заключается в популяризации экологической культуры через формы деятельности, доступные и понятные для молодежи. Работа двух площадок будет способствовать межкультурной коммуникации и активизации творческой деятельности ребят», - отмечается в программе мероприятия.
Завершится форум 27 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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