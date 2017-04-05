05 апреля 2017, 19:33Общество В Пензе открылся Центр спортивной медицины В Пензе на территории городской поликлиники №2 открылся Центр спортивной медицины. Пока учреждение функционирует не в полную силу, однако пройти там обследование или получить лечение спортсмены могут уже сейчас.

В коридорах Центра спортивной медицины пока не по-спортивному тихо. В пятый корпус городской поликлиники №2 на улице Володарского медучреждение переехало несколько недель назад. Персонал только приспособился к новым условиям работы и теперь готов к приему пациентов. Однако пройти обследование у специалистов могут далеко не все - только учащиеся специализированных спортивных школ и секций.

Центр спортивной медицины предназначен для углубленного обследования исключительно спортсменов. Специалисты говорят, что на сегодняшний день в Пензе - порядка девяти тысяч детей и подростков, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. В 2016 году медики осмотрели только половину.



«Наша задача на сегодняшний день - максимально увеличить эту цифру. Даже теми кадрами, которые существуют, мы хотели бы охватить углубленным медицинским обследованием гораздо большее число детей, потому что, к сожалению, состояние здоровья даже тех, которые занимаются физкультурой и спортом, заставляет более пристально относиться к этому вопросу», - отметила главный врач Центра спортивной медицины г. Пензы Юлия Смирнова.

Сейчас в центре ведется прием пациентов по девяти направлениям из 14. Задача на ближайшие месяцы - доукомплектовать штат и приобрести современное оборудование первой необходимости. А вот кабинеты лечебной физкультуры оснащены уже полностью. Занятия проходят под руководством опытных специалистов.

«Лечебной физкультурой дети должны обязательно заниматься хотя бы раз в квартал для профилактики, потому что сейчас у всех детей наблюдается нарушение осанки: и у спортсменов, и тех, которые не занимаются спортом, так как много времени проводят за компьютером», - сказала инструктор по лечебной физкультуре Центра спортивной медицины г. Пензы Алена Мусорина.

В отличие от других медучреждений, в специализированном центре спортсмены могут пройти медицинскую реабилитацию, своевременное обследование и лечение.

Один из главных показателей, на который специалисты обращают внимание, - уровень артериального давления. Дело в том, что при показателях выше положенной нормы физические нагрузки пойдут только во вред, что может повлечь за собой крайне неприятные последствия.

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