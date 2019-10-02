В Пензе открылся центр оказания амбулаторной помощи для онкобольных

В Пензенском регионе появится десять центров амбулаторной онкологической помощи. Их главной задачей станет специализированная диагностика. Они появятся на территории области к 2025 году. Первый уже открылся на базе пензенской поликлиники №14.

Первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи пока пустует, но это тот самый случай, когда отсутствие людей лучше переполненных коридоров. Онкология - одна из главных медицинских проблем нашего времени, поэтому можно быть уверенным, что врачам найдется работа. Причем для них важно быть не только профессионалом в своей области, но и психологом.

«Самым важным для данных пациентов является поддержка словом, быстрое обследование и лечение. Все, что выявляется на ранних стадиях, проходит для больных практически бесследно», - рассказал врач-онколог центра амбулаторной онкологической помощи Андрей Горшков.

В этот центр будут отправлять пациентов с подозрениями на онкологические заболевания для более тщательной диагностики. Прием будут вести два врача, а также все узкие специалисты. Кроме того, предусмотрены 30 коек дневного стационара для проведения химиотерапии. В центре есть отделения для рентгена и эндоскопии, кабинет функциональной диагностики и лаборатория.

«Сейчас абсолютно все доктора обучены онконастороженности. Любой врач на любом приеме, если вдруг заподозрил онкологическое заболевание, должен тут же направить пациента в это структурное подразделение. Здесь создана вся диагностическая база для того, чтобы быстро обследовать человека», - сказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Бороться с раком будут комплексно. Если обследование в центре амбулаторной помощи подтвердит подозрения врачей, то пациента отправят в областной онкодиспансер. Если же все тесты окажутся отрицательными, то на помощь придут специалисты любого медицинского профиля.

«Сейчас тут нужно организовать работу. Давайте месяц пройдет, и по его итогам решите с главными врачами вопросы по взаимодействию и логистике», - поручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Все десять центров амбулаторной онкологической помощи должны открыть до 2025 года. Пять из них будут работать на территории Пензы, еще пять - в районах области.