11 декабря 2017, 19:59Общество В Пензе открылись первые елочные базары Первые елочные базары расположились во всех районах Пензы. В разгар сезона таких точек будет около 90. Право на торговлю предприниматели получили в ходе аукционов, которые прошли в конце осени. Цены на новогодние деревца стартуют с 250 рублей.

40 деревьев за выходные и всего 10 в будний день - оборот на достаточно крупном елочном базаре. Продавцы рассчитывают, что первые партии распродать удастся за день-два. Нового поступления ждут ближе к выходным. По словам торговцев, это будут более свежие, недавно срубленные, сосны.

Сейчас в ассортименте елочных рынков - сосны из Пензенской области: Шемышейского, Сосновоборского и Никольского районов. Впрочем, встречаются крымские сосны и импортные пихты. Что касается цен, то нижняя планка по городу - 250 рублей за метр. Цена может зависеть и от расположения торговой точки.

«В 2016-м были от 280 рублей, в 2017 году - от 300, но уступаем 20-30 рублей», - сказала продавец Дания Ерохина.

Чтобы покупку было удобнее нести, многие продавцы предлагают услуги по упаковке елки. При помощи специального приспособления, сделать это не составит большого труда. В придачу к покупке - пожелание счастливого Нового года, для многих первое в преддверии праздника.

Общество

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