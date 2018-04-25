Пензенцы могут узнать о долгах в мобильных пунктах судебных приставов

25 апреля по всей стране организованы мобильные пункты судебных приставов. В 2018 году акция «Узнай о своих долгах» впервые приобрела всероссийский статус. В Пензе открылись семь площадок. Одна из них работала в МРЭО ГИБДД на проспекте Строителей.

По статистике, каждый водитель в России в год, в среднем, три раза нарушает правила дорожного движения. Причем, большинство не оплачивает штрафы ГИБДД вовремя. Автомобилисты составляют самую большую группу должников. Так, за 2017 год в Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции составили почти 9500 материалов за неуплату штрафов в установленный законом срок. С начала 2018 года по той же статье к административной ответственности привлекли почти 3000 водителей.

«Пензенская Госавтоинспекция напоминает, что за неуплату штрафа в установленный законом срок предусмотрена административная ответственность в виде двукратной суммы неоплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Также в течение 20 суток с момента вынесения постановления граждане могут оплатить штраф с 50% скидкой», - рассказал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

29 миллиардов рублей - столько в общей сложности жители региона задолжали по штрафам, алиментам, кредитам и прочим платежам. Напомнить об этом пензенцам решили судебные приставы. Один из мобильных пунктов открылся в МРЭО ГИБДД. Каждый желающий мог узнать, есть ли у него задолженность, ограничение права выезда за границу или управления транспортным средством. Для этого было достаточно сообщить фамилию имя и отчество. Рассчитаться с долгами можно было на месте.

«У нас есть терминал, мы принимаем карты и наличные. Существует комиссия, сдачу не выдаем, а зачисляем на баланс сотового номера. Деньги сначала поступают на депозит, потом перечисляются в пользу взыскателя. В основном, это штрафы ГИБДД. После этого, примерно в течение трех дней, снимаются все наложенные запреты», - пояснила судебный пристав-исполнитель Октябрьского районного отдела Пензы УФСПП России по Пензенской области Надежда Гончарова.

Такие акции управление федеральной службы судебных приставов по Пензенской области проводит не реже двух раз в неделю. Мобильные пункты открываются в наиболее людных местах. Судебные приставы напоминают, что получить информацию можно и не выходя из дома - на сайте ведомства, а также на едином портале госуслуг.