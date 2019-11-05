05 ноября 2019, 14:06Общество

В Пензе открыли третью площадку для подготовки к сдаче норм ГТО

Спортивный объект «От сдачи норм ГТО - к олимпийской медали» расположен на территории Пензенского социально-педагогического колледжа.

Площадка была построена в рамках реализации социально значимых проектов на условиях софинансирования из городской казны и бюджета учебного учреждения. В пресс-службе мэрии корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» уточнили, что общая стоимость объекта превысила 1 млн рублей. Задача для строителей осложнялась особенностями рельефа выбранной местности - колледж располагается на горе.

Аналогичные комплексы есть на территории школ № 56 и №74. Они незначительно отличаются друг от друга наполнением, однако имеют общий функционал, позволяющий достичь главной цели, – подготовиться к сдаче норм ГТО.

На торжественном открытии возможности нового комплекса продемонстрировали студенты колледжа. Именно учащиеся-волонтеры будут проводить здесь мастер-классы.

Напомним, в области площадки для подготовки к сдаче норм ГТО устанавливают в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ. Первая была открыта в Мокшане на территории школы № 2 имени А.Г. Малышкина. До конца 2019 года объекты появятся в Заречном, Кузнецке и восьми районах – Башмаковском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Пензенском и Шемышейском. Общая стоимость оборудования – 35 млн 468 тыс. рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: https://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_otkryli_ploshchadku_dlya_podgotovki_k_sdache_norm_gto/

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