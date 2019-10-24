В Пензе открыли современный модуль центра крови

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 октября 2019, 18:12Общество
В Пензе открыли новый современный медицинский модуль областного клинического центра крови. Теперь для доноров создан более качественный сервис, обеспечена безопасность крови и ее компонентов, имеются новые возможности для исследования биологических материалов. К слову, таких учреждений в стране всего лишь четыре.
Просторный зал ожидания с удобными сиденьями, регистратура оборудованная системой навигации и электронной очереди, инфоматом. Новый медицинский модуль областного клинического центра крови уже с порога удивляет комфортом. В нем учтено буквально все. Ранее доноров принимали в бывшем здании детского сада, которое было неприспособленно для медицинских нужд.
«Установка модуля в нашем регионе - это очень важный момент. Модуль обеспечивает более комфортные условия для доноров», - отметил заместитель главного врача по медицинской части Пензенского областного клинического центра крови Степан Козак.
С открытием медицинского модуля улучшились условия для доноров, персонала, а также для заготовки, переработки и хранения крови и ее компонентов. Новое оборудование позволяет внедрять самые современные технологии. К примеру, для предварительного анализа крови приобретен единственный в области бесконтактный перфоратор для того, чтобы процедура проходила максимально быстро и безболезненно.
«Заживляемость после лазерного перфоратора - практически мгновенная. После обычного старификатора приходится держать намного дольше. Теперь уже выходя из центра крови, донор может спокойно утилизировать повязку», - рассказала медицинский лабораторный техник Пензенского областного клинического центра крови Алия Молозева.
Два зала для сдачи крови и каждый имеет свою специфику. Благодаря этому ожидание сведено к нулю. Кроме того, в здании есть кабинет неотложной помощи на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
С работой модуля ознакомились глава региона Иван Белозерцев и руководитель Федерального медико-биологического агентства страны Владимир Уйба. Последний отметил, что пензенский модуль - один из самых современных в России. Таких учреждений в стране всего лишь четыре.
«У нас сегодня ни одна клиническая больница не испытывает дефицита. Это возможно только тогда, когда есть донор и персонал, который действительно относится к донору, как к самому дорогому, что есть, потому что оборудование можно купить, здание можно построить, но не будет донора - не будет ничего», - подчеркнул Владимир Уйба.
Иван Белозерцев поблагодарил его за поддержку региона. В частности, за помощь в создании в Пензенской области современного медицинского центра.
«Ввели в эксплуатацию этот великолепный модуль. Условия сегодня созданы, они - прекрасны. Нам это нужно», - сказал глава региона.
Пензенский центр крови поставляет биоматериал в 38 лечебных учреждений области. С открытием нового модуля появилась возможность для заготовки стволовых клеток для лечения ряда онкологических заболеваний.
24 октября 2019, 18:16Пензенским льготникам объяснили правила получения компенсации за капремонт
24 октября 2019, 18:13Пензенцы искали потерявшуюся пенсионерку трое суток
24 октября 2019, 18:12В Пензе открыли современный модуль центра крови
24 октября 2019, 17:59В Нижнеломовском районе поймали пьяного дальнобойщика - МВД
24 октября 2019, 17:25Радио «Экспресс» учит пензенских водителей соблюдать ПДД
24 октября 2019, 16:53Спасатели помогли двум пензенцам в запертых квартирах
24 октября 2019, 16:20Пензенцам показали, как будет выглядеть работник для переписи населения
24 октября 2019, 15:53Для пензенских студентов провели театральный квест